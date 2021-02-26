انت الان تتابع خبر ذي قار تسجل حالة وفاة واحدة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر طبي في ذي قار، اليوم الجمعة، بان المحافظة سجلت حالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات المحافظة، بالتزامن مع ارتفاع الاصابات.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "المؤسسات الصحية في المحافظة سجَّلت حالة وفاة واحدة لمصاب بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية،
واضاف ان "المجموع التراكمي للوفيات في المحافظة بلغ 872 حالة وفاة منذ ظهور الوباء".
واضاف ان "المجموع التراكمي للوفيات في المحافظة بلغ 872 حالة وفاة منذ ظهور الوباء".