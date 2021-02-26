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ذي قار تسجل حالة وفاة واحدة جديدة بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر طبي في ذي قار، اليوم الجمعة، بان المحافظة سجلت حالة وفاة واحدة جديدة بفيروس في مستشفيات المحافظة، بالتزامن مع ارتفاع الاصابات.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "المؤسسات الصحية في المحافظة سجَّلت حالة وفاة واحدة لمصاب بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية،

واضاف ان "المجموع التراكمي للوفيات في المحافظة بلغ 872 حالة وفاة منذ ظهور الوباء".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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