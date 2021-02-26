ذي قار تسجل حالة وفاة واحدة جديدة بكورونا

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "المؤسسات الصحية في المحافظة سجَّلت حالة وفاة واحدة لمصاب بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية،

واضاف ان "المجموع التراكمي للوفيات في المحافظة بلغ 872 حالة وفاة منذ ظهور الوباء".

