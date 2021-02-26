انت الان تتابع خبر الكشف عن حصيلة الاصابات والشفاء المؤكدة بكورونا في ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجَّلت محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، ارقاماً متقاربة باصابات كورونا وحالات الشفاء في احدث موقف وبائي خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال مصدر طبي للسومرية نيوز، ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 185 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 185 مصاباً بالفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية".
واضاف ان "عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة بلغت 717 فحصا لأشخاص مشتبه باصابتهم بالفيروس"، مبينا ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".
واضاف ان "عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة بلغت 717 فحصا لأشخاص مشتبه باصابتهم بالفيروس"، مبينا ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".