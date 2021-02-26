اخبار العالم

الكشف عن حصيلة الاصابات والشفاء المؤكدة بكورونا في ذي قار

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الكشف عن حصيلة الاصابات والشفاء المؤكدة بكورونا في ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سجَّلت محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، ارقاماً متقاربة باصابات وحالات الشفاء في احدث موقف وبائي خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال مصدر طبي للسومرية نيوز، ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 185 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 185 مصاباً بالفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية".

واضاف ان "عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة بلغت 717 فحصا لأشخاص مشتبه باصابتهم بالفيروس"، مبينا ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا