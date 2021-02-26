الكشف عن حصيلة الاصابات والشفاء المؤكدة بكورونا في ذي قار

وقال مصدر طبي للسومرية نيوز، ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 185 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 185 مصاباً بالفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية".



واضاف ان "عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة بلغت 717 فحصا لأشخاص مشتبه باصابتهم بالفيروس"، مبينا ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".