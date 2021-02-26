مرشح لرئاسة برشلونة: هذا مفتاح بقاء ميسي

وقال لابورتا حول سؤاله عن "الدور المحتمل لماتيو أليماني المدير العام السابق لفالنسيا: لقد أجرينا محادثات مع ماتيو، لكن لم نتفق على أي شيء، متأكد من أننا سنجد طريقة للتعاون معه في هذا المشروع".

وحول مصير ميسي، أضاف: "لكي يبقى يجب أن يقتنع بأن برشلونة سيستمر في الفوز. نحن الكتالونيون يجب أن نقف إلى جانب الفريق مرة أخرى".



وتابع "أعتقد أن أحد مفاتيح بقاء ميسي، هو أن يشعر بالحب مرة أخرى. نريده أن يبتسم مجددًا، إذا حدث ذلك يمكننا أن نتطلع إلى تحقيق كل شيء مرة أخرى".

وواصل: "احترامًا للمحترفين الذين يعملون الآن في النادي، أريد التحدث معهم عند وصولي. هناك أشخاص هنا اليوم لدينا تجارب جيدة معًا، ونعتقد أنه يمكنهم مساعدتنا".

وأكمل: "من الواضح أن كل التجارب الجديدة تشهد تغييرات، لن نتردد في اتخاذ القرارات. لقد تغيرت كرة القدم، وتحدثت عن هذا الأمر مع ماتيو أليماني".



وأتم: "يجب أن نسير للأمام في كل الأمور، يجب أن نكون نموذجًا في جميع المجالات".