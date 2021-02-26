انت الان تتابع خبر نصف مليون دولار من ليدي غاغا لمن يساعدها في هذا المجال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان رجل مسلح قد أطلق النار على شخص مكلف بأخذ كلاب غاغا في جولات مشي، ليل الأربعاء، قبل أن يتمكن من الفرار بكلبيها.

ووفقا للتقارير، فإن كلبي غاغا المخطوفين ينتميان إلى فصيلة البولدوغ الفرنسي الشهيرة.



ويشير موقع "TMZ" الأميركي إلى أن سيارة توقفت وخرج منها رجلان هاجما مرافق الكلاب في الساعة 9:40 من مساء الأربعاء، واختطفا كلبين من أصل أربعة كانا برفقته.

وتمكن المعتدون من اختطاف الكلبين غوستاف وكوجي، بينما بقيت الكلبة "مس آسيا" بسلام مع مرافقها.

وأعلنت غاغا عن عنوان بريد إلكتروني خصصته لتلقي أي معلومات قد تقود إلى العثور على كلبيها، هو [email protected]

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، فقد تعرض مرافق الكلاب، ريان فيشر، إلى إصابة جراء الحادث، وهو قيد التعافي منها في المستشفى.



وقالت شرطة لوس أنجلوس، الخميس، إن محققيها لم يتمكنوا من الوصول إلى غاغا أو من يمثلها للتوثق من ملكيتها للكلاب.

وأكدت الشرطة وقوع عدة سرقات لكلاب من فصيلة البولدوغ الفرنسي في المدينة مؤخرا، مستبعدين أن تكون ليدي غاغا مستهدفة على وجه التحديد بهذا الحادث.