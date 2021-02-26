أفضل خطة.. التعليم العالي: مصر تفوز برعاية مؤتمر الاتحاد العالمي للتعليم الطبي 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حصول مصر على أفضل خطة عمل لتنظيم ورعاية المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للتعليم الطبي 2022، وذلك ضمن 25 متقدمًا على مستوى العالم.

وأكد في بيان له، الجمعة، أن لجنة التحكيم أشادت بالخطة المقدمة من جامعة عين شمس كشريك أكاديمي و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الراعي للمؤتمر، والتى تعكس تميز التعليم الطبي في مصر، متقدما بأسمى التهاني للدكتور محمود شوقي المتيني رئيس الجامعة والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، مؤكدا ضرورة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية في الفترة المقبلة لتنظيم فعاليات المؤتمر.