رام الله: اتفاق مع الأردن على آلية جديدة لسفر الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاتفاق مع السلطات المختصة في الأردن على آلية عمل جديدة لتسهيل سفر الفلسطينيين من معبر الكرامة الى مطار الملكة علياء الدولي "ترانزيت".

وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الجمعة، فانه بحسب الاتفاق يستطيع 500 فلسطيني السفر من الجسر (معبر الكرامة) الى المطار ترانزيت يوميا، مشيرة إلى أنه يشترط على المسافر أن يحصل على تذكرة سفر سارية تمكنه من السفر على أية خطوط يريدها، وأن يكون موعد سفره في وقت مناسب من اليوم الذي يعبر فيه الجسر، وعلى أن يكون المسافر حاصلا على شهادة خلو من فيروس كورونا قبل موعد السفر بــ48 ساعة.

وأوضحت وزارة الخارجية أنه يتم تطبيق هذه الآلية الجديدة يومي الاحد والاثنين المقبلين، مشيرة إلي أنها ستعلن عن أية مستجدات تتعلق بتطبيق هذه الآلية للأيام اللاحقة للأحد والإثنين.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن تقديرها للاردن ملكا وحكومة وشعبا، على الجهود الصادقة والدعم والإسناد الذي تقدمه لتسهيل سفر وحركة الفلسطينيين من والى الوطن عبر المطارات والأراضي الأردنية.