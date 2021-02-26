بالأرقام.. المخطط الكامل لتطوير مقابر الحواويش الأثرية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

يتفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، مشروع أعمال تطوير وتأهيل منطقة مقابر الحواويش الأثرية بالجبل الشرقي في سوهاج، وفي السطور التالية يعرض "الخليج 365" شرح كامل لأبرز البيانات والأرقام والأعمال التي جرت بالمشروع.

1 - وصف المشروع: تأهيل المنطقة الأثرية لاستقبال الزوار من الوفود السياحة الداخلية والخارجية.

2 – عدد المستفيدين من تنفيذ المشروع: سكان محافظة سوهاج.

3 - القيمة التعاقدية للمشروع: 12 مليون و108 ألف و262 جنيهًا.

4 – المالك: محافظة سوهاج.

5 - الممول: قرض البنك الدولي ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

6 – تاريخ: البدء 27 سبتمبر عام 2018.

7 – تاريخ الانتهاء: 9 أغسطس من عام 2020.

8 – أهداف المشروع: المحافظة على الآثار بعمل الأسوار لمنع التعدي على المنطقة بالتنقيب أو السرقة، وتأهيل المنطقة الأثرية لاستقبال الزوار.

9 – مكونات المشروع: سور للمنطقة ومظلة انتظار سيارات وسلم صاعد و4 بزارات وتأهيل الموقع العام وقاعة عرض بإجمالي تكلفة 12 مليون و108 ألف و262 جنيهًا، وتوصيل كهرباء ومياه بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وإنارة المنطقة والمقابر بتكلفة مليون و900 ألف جنيه.

10 – المشروع ممول من قرض البنك الدولي للتنمية المحلية بصعيد مصر بخطط الأعوام 2017 / 2018، 2019 / 2020، 2020 / 2021.