مدينة العلوم بتونس توقع على 3 اتفاقيات شراكة من أجل تطوير الثقافة العلمية ونشرها لدى الناشئة والشباب

اسماعيل عبد الحي - وقّعت مدينة العلوم بتونس، اليوم الخميس، على ثلاث اتفاقيات شراكة مع كل من جامعة صفاقس والمرصد الوطني للشباب والجمعية التونسية للطيران، من أجل تطوير الثقافة العلمية ونشرها لدى الشباب والناشئة وجعلها متاحة لدى العموم.

وأفاد مدير عام مدينة العلوم بتونس، فتحي زقروبة في تصريح اعلامي على هامش موكب توقيع هذه الاتفاقيات، بأن مدينة العلوم تعمل ضمن هذه الشراكة متعددة الاطراف، على توفير الكفاءات العلمية والخبرات والتجهيزات والمعدات التكنولوجية الحديثة لتسهيل ولوج الطلبة والشباب والناشئة الى انشطتها العلمية.

وتهدف هذه الاتفاقيات الى تعزيز انفتاح مدينة العلوم بتونس على مختلف مكونات المجتمع العلمي والمؤسساتي والمدني، ودعم النوادي العلمية بمختلف أنحاء البلاد وتنظيم معارض داخل فضاءات مدينة العلوم ودورات تكوينية علمية لفائدة الشباب في مختلف الجهات والتنقل الى المناطق الداخلية التي تفتقر الى الامكانيات اللوجستية والتكنولوجيا الحديثة من أجل نشر الثقافة العلمية.

وتحدث فتحي زقروبة، في ذات السياق، عن اتفاقية شراكة حسب الاهداف من المزمع امضاؤها مع وزارة التربية، في الاسابيع القليلة القادمة، وترمي إلى خلق النوادي صلب المؤسسات التربوية وتوفير بعض التجهيزات التكنولوجية حسب الامكانيات المتوفرة وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الاطار التربوي في المجال العلمي من أجل نشر الثقافة العلمية في أوساط التلاميذ.

ومن جهته، صرّح رئيس جامعة صفاقس، عبد الواحد المكني، لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش تنظيم حفل التوقيع، أن الاتفاقية الممضاة مع مدينة العلوم بتونس تمتد على 3 سنوات وتستهدف الاساتذة الباحثين والجامعيين والطلبة الذين يقدر عددهم بنحو 30 ألف طالب.

وتتيح اتفاقية الشراكة بين جامعة صفاقس ومدينة العلوم، استغلال فضاءات المدينة لتنظيم انشطة ومعارض علمية وتكنولوجية واصدار الكتب والنشريات والمعلقات والمطويات وتوفير الاقامة للاساتذة الجامعيين والطلبة الى جانب تأطير مشاريع التخرج لفائدة الطلبة، وفق رئيس الجامعة.

ومن ناحيته، أفاد المدير العام للمرصد الوطني للشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة والادماج المهني، فؤاد العوني، في تصريح اعلامي، أن مجالات الشراكة بين المرصد ومدينة العلوم بتونس الممتدة على 3 سنوات، تشمل إلى جانب استغلال فضاءات المدينة لتنظيم انشطة ومعارض علمية وتكنولوجية واصدار الكتب والنشريات والمعلقات والمطويات العلمية، التنظيم المشترك لعمليات سبر الآراء والبحوث والدراسات في علاقة الشباب بالعلوم والتكنولوجيا.

ومن جهته، ذكر رئيس الجمعية التونسية للطيران، محمد الحبيب سوسية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش حفل التوقيع، أنه سيتم بموجب الاتفاقية الممضاة لمدة سنة بين الجمعية ومدينة العلوم بتونس استقطاب الفئة العمرية من 14 الى 20 سنة من أجل خلق نوادي للتنشيط تهم 3 مجالات وهي تنشيط نادي لصنع نماذج للطائرات ونادي للطيران وتنشيط المدرسة الصيفية للطيران.

وأضاف أنه سيتم استغلال فضاءات مدينة العلوم لتنظيم هذه النوادي مع الاعتماد على خبرات وكفاءات الجمعية من أجل تبادل المعارف بين الاجيال لاسيما وأن الجمعية تضم كفاءات من المتقاعدين والناشطين في مجال الطيران، مؤكدا الحرص على التوجه الى المناطق الداخلية من أجل نشر ثقافة العلوم بين جميع الشباب والناشئة.

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