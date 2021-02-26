مفاجأة غير متوقعة.. ماذا قال زعيم الجمهوريين بخصوص ترشح ترامب مجدداً؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 4 دقائق

في تصريحات جاءت مفاجأة بشكل كبير، أكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، انه سيدعم ترامب إذا فاز بترشيح الحزب للرئاسة 2024

وقال ماكونيل خلال مقابلة على قناة فوكس نيوز: “هناك الكثير سوف يحدث بين الآن وعام 2024 ولدي أربعة أعضاء على الأقل، أعتقد أنهم يخططون للترشح للرئاسة.. يجب أن يكون السباق مفتوحًا على نطاق واسع”.

وردا على سؤال عما إذا كان سيدعم ترامب إذا فاز بترشيح الحزب في عام 2024 ، أضاف مكونيل: “مرشح الحزب؟ بالتأكيد”.

ويمثل البيان تحولًا ملحوظًا من ماكونيل، الذي أشار بعد محاكمة عزل ترامب إلى أنه يريد أن ينقلب حزبه بشدة على ترامب.

يشار إلى أن ماكونيل كان قد انتقد قبل أسابيع فقط الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، وألقى باللوم عليه على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول إنه سيدعم ترامب إذا فاز بترشيح الحزب للرئاسة 2024.

التصريحات التي بثتها قناة فوكس نيوز هي أول تصريحات من الزعيم الجمهوري تخاطب ترمب مباشرة، منذ أن انتقد الرئيس السابق وألقى باللوم عليه في الهجوم على مبنى الكابيتول.

ورد ترامب في بيان وصف فيه ماكونيل بأنه “مخترق سياسي وقاسٍ وغير مبتسم”.

ورفض ماكونيل الحديث عن انتقادات ترامب خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، وبدلاً من ذلك قال إن الجمهوريين يركزون على الاتحاد ضد أجندة الرئيس بايدن.