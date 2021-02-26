انت الان تتابع خبر المرصد السوري يؤكد مقتل 17 مقاتلاً مسلحا بغارات أميركية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح الجمعة، أن الغارات التي شنتها مقاتلات أميركية ليلا على مواقع شرقي سوريا بمحاذاة الحدود مع العراق، أسفرت عن مقتل 17 مسلحا على الأقل.