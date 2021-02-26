شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حريق غابات في اليابان وسكان يخلون منازلهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - (رويترز)

استمر حريق غابات في منطقة يتناثر بها السكان على بعد 75 كيلومتراً شمالي العاصمة اليابانية طوكيو لليوم الخامس على التوالي. واستمر الحريق المستعر في محيط مدينة أشيكاجا في الانتشار منذ اندلع يوم الأحد على الرغم من جهود فرق الإطفاء على الأرض وطائرات هليكوبتر عسكرية من الجو. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الآن، لكن النيران التهمت نحو 100 هكتار إضافة إلى معبد جبلي حسبما ذكر المسؤولون بمقاطعة توشيجي حيث تقع المدينة. وقالت سلطات المنطقة إنه تم إجلاء نحو 15 من سكان المنطقة وستطلب من عشرات غيرهم الرحيل.