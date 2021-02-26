شكرا لقرائتكم خبر عن غارات أمريكية تقتل 17 مقاتلاً قادماً من العراق إلى سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج: (وكالات) أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن 17 مقاتلاً موالياً لإيران على الأقل قتلوا في غارات شنتها طائرات أمريكية مقاتلة ليلاً على مواقع في شرق سوريا بمحاذاة الحدود مع العراق. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«فرانس برس»، إن الغارات التي استهدفت معبراً غير شرعي جنوب البوكمال أسفرت عن «تدمير ثلاث شاحنات محملة بذخائر دخلت من العراق»، مضيفاً: «هناك عدد كبير من القتلى، والمعلومات الأولية تفيد بسقوط 17 قتيلاً على الأقل من المقاتلين العراقيين في الحشد الشعبي». وكان الرئيس الأمريكي قد أعطى، الخميس، توجيهاته بشن ضربات جوية في شرق سوريا، استهدفت منشآت تابعة لجماعات مدعومة من إيران حسبما ذكرت وزارة الدفاع (البنتاجون)، في رد محكوم على هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق. وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في بيان الخميس: «بناء على توجيهات الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية مساء الخميس ضربات جوية استهدفت بنية تحتية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران في شرق سوريا». وأضاف: «سيعمل الرئيس بايدن على حماية الجنود الأمريكيين وقوات التحالف. كما أننا تحركنا على نحو محسوب بهدف عدم تصعيد الوضع العام في كل من شرق سوريا والعراق». وقال: إن الضربات دمرت عدة منشآت في نقطة سيطرة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران. وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قرار توجيه هذه الضربات كان يهدف إلى إرسال إشارة مفادها أن الولايات المتحدة تريد معاقبة الجماعات المتشددة؛ لكنها لا تريد أن ينزلق الوضع إلى صراع أكبر. وأضاف: إن بايدن عُرضت عليه عدة خيارات وأنه اختار أقلها إحداثاً للعواقب.