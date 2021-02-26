شكرا لقرائتكم خبر عن نقل تايجر وودز إلى مستشفى آخر لمواصلة التعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال مركز هاربورأوكلا الطبي: إن تايجر وودز لاعب الجولف نُقل إلى مستشفى آخر في لوس أنجلوس؛ لمواصلة التعافي من الإصابات الخطرة التي تعرض لها في حادث سير الأسبوع الحالي. وخضع وودز الحاصل على 15 لقباً في البطولات الكبرى لجراحة لعلاج كسور مضاعفة في الساق والشظية بعد حادث الثلاثاء. وأشار مدير شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إلى أن وودز البالغ عمره 45 عاماً لن توجه إليه اتهامات جنائية بسبب الحادث. وقال أنيش ماهاجان الرئيس التنفيذي المؤقت لمركز هاربورأوكلا الطبي في حساب المستشفى في تويتر: «وودز نُقل إلى مركز سيدارزسيناء الطبي؛ لمواصلة التعافي والحصول على الرعاية الطبية».