أول عملية عسكرية في عهد بايدن.. الجيش الأمريكي يقصف موقعاً في سوريا

الشارقة - اميمة ياسر -

قصف الجيش الأمريكي، فجر اليوم الجمعة، موقعًا في سوريا تستخدمه مجموعتان من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، وذلك رداً على إطلاق صواريخ متكرر على القوات الأمريكية في المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين.

وتعد الضربات هي أول عمل معروف للجيش الأمريكي في عهد الرئيس جو بايدن.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بأن المواقع لم تكن مرتبطة على وجه التحديد بإطلاق الصواريخ، لكن يُعتقد أن الميليشيات المدعومة من إيران العاملة في المنطقة كانت تستخدمها.

وأضافت الشبكة أنه يعتقد أن الموقع يستخدم كجزء من عملية تهريب أسلحة من قبل المليشيات.

ونقلت الشبكة عن مسئول أمريكي بوزارة الدفاع قوله إن الضربة نُفذت لتقويض القدرة على شن هجمات في المستقبل وإرسال رسالة بشأن الهجمات الأخيرة.

وأضاف المسئول أن قرار استهداف هذه المواقع في سوريا اُتخذ من "أعلى إلى أسفل"، ولم يكن بسبب توصية محددة من الجيش.

وتأتي الضربات في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن وطهران للمفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، ما قد يعقد عملية هشة بالفعل.

ولم تلم الولايات المتحدة بشكل قاطع أي مجموعة محددة على إطلاق الصواريخ أو تنسب الهجمات إلى أي وكيل إيراني آخر في المنطقة، لكن الإدارة الأمريكية أوضحت أين تضع اللوم.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الولايات المتحدة تحمل إيران المسئولية عن تصرفات وكلائها.