قائد القيادة المركزية الأمريكية: مصر تعاملت مع الإرهاب في سيناء بحزم وذكاء

الشارقة - اميمة ياسر - أشاد الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، بقدرة مصر على مواجهة الإرهاب في سيناء، مؤكدًا أنها تعاملت مع الإرهاب بحزم وذكاء شديدين.

وأضاف "ماكينزي" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" أن وجود داعش في سيناء مثال على قدرة داعش على الظهور في ظروف ضعف السيطرة.

وأوضح أن مصر تعاملت مع الإرهاب بذكاء شديد، وعدلت تكتيكاتها مع التغيرات التي طرأت على داعش، وأصبحت لها اليد العليا في مكان مثل سيناء أو أي مكان قد تظهر فيه داعش.

وأشار إلى إنه يمكن أن يقول أنهم هزموا تنظيم داعش الإرهابي، عندما تتمكن قوات الأمن المحلية من التعامل مع الجيوب الصغيرة لداعش، مؤكدا ان المستقبل لن يخلو من داعش أو ما يخلفها من منظمات إرهابية شبيهة، معقبا: لن يكون المستقبل خاليًا من سفك الدماء أيضًا للأسف.

وأوضح أن ما تسعى إليه الولايات المتحدة هو تمكين قوات الأمن المحلية من القيام بعملها بحيث لا تتمكن داعش من تكوين نسيج مترابط تتمكن به من نقل إيدلوجيتها والتحول إلى منظمة إرهابية عالمية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل الأربعاء، الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة".