جنرال أمريكي: إيران أكبر تهديد وردعها أولوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، إن إيران تمثل التهديد الأكبر في منطقة القيادة الأمريكية؛ وردعها من أهم الأولويات.

وتابع ماكنزي خلال تصريحات إعلامية، "إيران هي أكبر تهديد في منطقة القيادة المركزية الأمريكية؛ لأنهم يصدرون الإرهاب، ويصنعون الكثير من الصواريخ البالسيتية التي تهدد جيرانهم".



وشدد قائد القيادة المركزية الأمريكية على أن "ردع إيران من أهم الأولويات حاليا".

كما أكد الجنرال الأمريكي، العمل على تحسين الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل لدول الخليج في مواجهة التهديد الإيراني والصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن "السعودية تتعرض لقصف مستمر من الحوثيين في اليمن".

وأعرب عن أمنيته أن "تجد إيران طريقة لتصبح عضوا مسئولا في أسرة الأمم المتحدة".

وأبرز قائد القيادة المركزية الأمريكية أن "مصر مهمة جدا بالنسبة للقيادة المركزية".



وقال إن "مصر مهمة جدا فهي تحتل موقعا حساسا في أقصى شرق منطقة القيادة المركزية".

وبين الجنرال الأمريكي أن القاهرة "عضو مهم في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي يقاتل داعش منذ سنوات عديدة.

وفي هذا الصدد، شدد على أن مصر تعاملت مع الإرهاب في شمال سيناء بحزم وذكاء شديدين.

وفي تعريفه لهزيمة داعش ونهاية التنظيم، قال: "هزيمة داعش أن تتمكن قوات الأمن المحلية في التعامل مع الجيوب الصغيرة للتنظيم الإرهابي والتي ستستمر في الظهور".

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، الإثنين الماضي الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرئاسي المصري، بأن الرئيس رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارته إلى مصر، مؤكدًا خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة.

كما أعرب السيسي عن التطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم في جميع المجالات خاصةً على الصعيد العسكري القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية، وذلك على نحو يعزز من التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المشتركة بالمنطقة.