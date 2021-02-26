سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وخلال تعاملات السوق اليوم الجمعة، ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري.

ارتفاع الدولار

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.6456 جنيه للشراء، و 15.7456 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.6275 جنيه للشراء، و 15.7272جنيه للبيع، أمس الخميس.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

ووفقا لمسح لـ"الخليج 365" على الأسعار في 29 بنكا، ارتفع متوسط سعر الدولار اليوم الجمعة، إلى نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار في مصر أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع في 18 بنكا، منها التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، وبلوم مصر، والإمارات دبي الوطني، وكريدي أجريكول، والقاهرة، وHSBC، والكويت الوطني، والمشرق.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، في بنكان، هما الإستثمار العربي، ومصر إيران للتنمية.

وارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، قرشين، إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

وأعلن المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 19.14 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، أمس الخميس.

كما زاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 22.12 جنيه للشراء، و22.27 جنيه للبيع، مقابل نحو22.11 جنيه للشراء، و22.25 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلي نحو 4.171 جنيه للشراء، و4.198 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.166 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع، أمس.

وزاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 4.259 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.254 جنيه للشراء، و4.282 جنيه للبيع.

كما صعد الدينار الكويتي إلى نحو 51.66 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.60 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، أمس.

نجاح بامتياز

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما مثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.