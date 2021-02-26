كورونا في 24 ساعة| انخفاض بالإصابات اليومية في مصر والاتحاد الأوروبي يحذر من السلالات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139494 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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الصين تهب تونس 100 ألف جرعة من لقاح كورونا

سعره يصل 3 آلاف جنيه.. طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار دواء ريمديسفير

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رئيس أسترازينيكا يدافع عن حدوث عجز في تسليم طلبات اللقاح ضد كورونا

وكالة الدواء الأوروبية: لا عقبات أمام ترخيص لقاحات مضادة لسلالات كورونا المتحورة

رئيس وزراء فرنسا يلمح لإمكانية تشديد قيود كورونا في باريس ومناطق أخرى

إغلاق مساجد غرب ألمانيا بسبب ظهور طفرة كورونا البريطانية

الصحة: تخصيص رقم (1440) لاستقبال رسائل بالمجان لمتابعة مرضى العزل المنزلي

الاتحاد الأوروبي يحذر من السلالات الجديدة لكورونا وخطورة الوضع الوبائي في القارة