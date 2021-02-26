حدث ليلاً| القبض على مطلق النار في البيطاش.. الجيش الأمريكي يقصف مواقعًا بسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

فيديو.. القبض على رجل أطلق الرصاص على مواطنين في الإسكندرية

ألقت قوات الشرطة في الإسكندرية القبض على شخص اتُّهم بترويع المواطنين بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته بشارع البيطاش الرئيسي بمنطقة العجمي مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وذلك بسبب مغازلة زوجته.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العامة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس على ضرورة توفير الظروف الملائمة كافة لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في مواعيدها المقررة ابتداء من مايو المقبل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الاتصالات: نستهدف تقديم 550 خدمة عبر بوابة مصر الرقمية خلال 2023

كشف المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات تفاصيل بوابة مصر الرقمية وعدد المشتركين بها حتى الآن.

وقال العطار في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إن عدد المستخدمين وصل إلى مليون و300 مستخدم على بوابة مصر الرقمية حتى الآن.

للتفاصيل.. اضغط هنا

القيادة المركزية الأمريكية: مصر مهمة جدًا بالنسبة لنا وعضو أساسي في التحالف ضد داعش

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، أن مصر مهمة جدًا بالنسبة للولايات المتحدة، لافتًا إلى أنها عضو أساسي في التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

في أول اتصال هاتفي.. بايدن يبحث مع العاهل السعودي أنشطة إيران التخريبية بالمنطقة

بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول اتصال هاتفي منذ تولي بايدن المنصب، التصدي للأنشطة الإيرانية "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

غادة والي: البطالة والهجرة غير الشرعية انعكاس لمعدل الفقر في إفريقيا

قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي للمنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة، أن المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة تعمل في 29 مكتبا ميدانيا، ولديها حوالي 400 موظف.

للتفاصيل.. اضغط هنا

(سي آي أيه) تطلق وحدة للتصدي للهجمات الإشعاعية ضد عملائها

بدأت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في تشكيل وحدة عمل خاصة بالتعامل مع الهجمات بالموجات الإشعاعية المصغرة التي تسبب تدميرا عصبيا للعملاء ولضباط الاستخبارات الأجنبية حول العالم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أول ضربة في عهد بايدن.. الجيش الأمريكي يقصف مواقعًا بسوريا

قال مسؤول أمريكي إن الجيش الأمريكي قصف يوم الخميس موقعًا في سوريا تستخدمه مجموعتان من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران. ذلك بعد إطلاق صواريخ متكرر على القوات الأمريكية في المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين.

للتفاصيل.. اضغط هنا