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أمطار متقطعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس أيام (الجمعة ـ السبت ـ الأحد)، وذلك على النحو التالي:

الجمعة 26 فبراير:

ـ طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

ـ طقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ـ طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلاً، بارد على جنوب سيناء.

ـ طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

ـ فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا.

ـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

السبت 27 فبراير:

ـ طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق بالقاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

ـ طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلاً، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

ـ طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلاً، مع شبورة صباحًا على بعض المناطق من وسط سيناء، والرياح معتدلة.

ـ طقس دافئ نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ـ دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً، مع شبورة صباحًا والرياح معتدلة على بعض المناطق من شمال الصعيد.

ـ دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

ـ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.

ـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

الأحد 28 فبراير:

ـ طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق بالقاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

ـ طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلاً، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

ـ طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلاً، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق من وسط سيناء، والرياح معتدلة.

ـ طقس دافئ نهارًا، بارد ليلاً، والرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ـ مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

ـ دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

ـ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.

ـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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