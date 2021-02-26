شكرا لقرائتكم خبر عن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء بنك ناصر وشهادات برامج الحماية الاجتماعية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباچ، حجم القروض المنصرفة لصالح أنشطة بنك ناصر، فضلا عن تطور حجم الإيداعات بالبنك، ومعدلات الأرباح وتمويلات العملاء، خلال كلمتها التي القتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عن أداء وزارتها الفترة الماضية (2018-2020).وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز ما تضمنته كلمتها بشأن بنك ناصر فى السطور التالية:

1- إجمالي حجم القروض المنصرفة لأنشطة بنك ناصر الاجتماعي بلغ 32,8 مليار جنيه مصري لإجمالي عدد 746 ألف مستفيد بزيادة قدرها 22% عن إجمالي حجم القروض سنة 2018.

2- أرباح البنك بلغت في منتصف هذا العام حوالي مليار جنيه مصري مقارنة بالمتحقق عن الفترة نفسها من العام الماضي.

3- من المتوقع زيادة معدلات الأرباح عن العام السابق بنسبة 20% تقريباً هذا العام بالرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا وتنفيذ مبادرة البنك المركزي فيما يخص تأجيل الأقساط.

4- حجم الإيداعات بالبنك تطورت في ديسمبر2020، حيث بلغت 11,4 مليار جنيه بمعدل تطور 30% عن العام السابق بما يشمل 6,89 مليار للأفراد و3,18 مليار للهيئات و1,75 إيداعات حماية اجتماعية.

5- برامج الحماية الاجتماعية بالبنك تتضمن شهادة رد الجميل وشهادة كلنا إيد واحدة وصندوق عطاء.

6- حجم التمويلات الممنوحة للعملاء تطورت حيث بلغت في 31/12/2020 ما قدره 19,60 مليار جنيه مصري بنسبة تطور عن المُحقق في العام الماضي بزيادة قدرها 21%.

7- تكلفة الإقراض الاجتماعي بلغت 569,403,463 جنيه مصري لعدد 87,669 مستفيدا، كما بلغ تمويل تأثيث شقة الزوجية 57,029,706 جنيه مصري لعدد 1,341 مستفيد ، كما بلغ حجم تمويل عمليات استثمارية 12,112,988,741 جنيه مصري لعدد 271,357 مستفيدا، وبلغ تمويل الإسكان 19,038,894,195 جنيها مصريا لعدد 366,805 مستفيدين، أما تمويل شراء السيارة فبلغ 745,147,258 جنيها مصريا لـ4,117 مستفيدا.