ردا على قصف أهداف أمريكية بالعراق.. واشنطن تنفذ ضربة جوية ضد جماعة مدعومة من إيران بسوريا

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة وجهت يوم الخميس ضربة جوية في سورية استهدفت هيكلاً تابعاً لجماعة مسلحة مدعومة من إيران، رداً فيما يبدو على هجمات صاروخية على أهداف أميركية بالعراق.



وذكرت في بلاغ صحفي - نشره موقعها الإلكتروني - إن الجيش الأميركي شن غارة على منشآت شرقي سورية تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران يوم الخميس، رداً على الهجمات الصاروخية الأخيرة على مواقع للقوات الأمريكية في العراق.



وقال المتحدث في البنتاغون جون كيربي "دمرت الضربات عدة منشآت تقع عند نقطة مراقبة حدودية يستخدمها عدد من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، بما في ذلك كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء".



وتابع: "تم تنفيذ هذا الرد العسكري المتناسب مع الإجراءات الدبلوماسية، بما في ذلك التشاور مع شركاء التحالف. ترسل العملية رسالة لا لبس فيها".



وقال متحدث البنتاغون "سيتحرك الرئيس بايدن لحماية أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف. في الوقت نفسه، تصرفنا بطريقة متعمدة تهدف إلى تهدئة الوضع العام في كل من شرق سوريا والعراق".



وذكرت مواقع إعلامية عن شهود عيان أن الطائرات الأميركية استهدفت، بست غارات على الأقل، ثلاث شاحنات تابعة لميليشيات مدعومة من إيران بالقرب من مدينة البوكمال وهي متجهة نحو "قاعدة الأمام علي" في البادية.



وربما كانت الضربة أول تحرك من جانب الولايات المتحدة رداً على هجمات الأسبوع الماضي، إلا أنها تبدو محدودة النطاق على نحو يقلل من خطر التصعيد.



المصدر: يمن شباب نت، وكالات