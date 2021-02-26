بولتون: عودة بايدن للاتفاق النووي مع إيران كارثية على الشرق الأوسط

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أوضح مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق جون بولتون، أن رغبة الرئيس الأميركي جو بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران “كارثية”.

وقال: “إن عودة بلاده إلى الاتفاق النووي مع طهران سوف تكون عواقبها كارثية على منطقة الشرق الأوسط”.

واعتبر بولتون أن “الاتفاق النووي الذي تم إبرامه مع طهران في 2015، لم يكن اتفاقا جيدا، فواشنطن لم يكن لديها أدلة على أن طهران تخلت فعليا عن السلاح النووي، والاتفاق سوف يمنح طهران الفرصة لمواصلة عملية تخصيب اليورانيوم”.

واتهم بولتون إيران بارتكاب العديد من الانتهاكات الخاصة بالاتفاق من أجل مواصلة برنامجها النووي.