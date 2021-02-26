ظريف: سلوك أمريكا تجاه إيران لم يتغير

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 04:09 صباحاً - منذ 7 ساعات

آخر تحديث: 25 - فبراير - 2021 8:57 مساءً

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أقرت بأن خروجها من الاتفاق النووي سبب مشكلة في خفض بلاده التزاماتها في الاتفاق.

وقال ظريف عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أن “أمريكا أقرت أنه بعد خروجها من الاتفاق النووي ابتعدت إيران (عن التزاماتها في الاتفاق النووي) في حين كانت إيران ملتزمة بالقيود حتى ذلك الحين”.

وتابع أن “سلوك أمريكا هذا، أي السبب (في خفض إيران التزاماتها النووية) لم يتغير”.

وتابع وزير الخارجية الإيرانية أن “الترويكا الأوروبية مقصرة أيضا لأنها لم تمارس أي تجارة مع إيران منذ 3 أعوام”.

​وتأتي تصريحات محمد جواد ظريف بعدما قال رئيس الجمهورية الإيرانية، حسن روحاني، إن بلاده ستظل متمسكة بالاتفاق النووي، حتى وإن خفضت التزاماتها الموجودة في الاتفاق.

وأوضح روحاني، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس الأربعاء، “إيران باقية بقوة في الاتفاق النووي، قد نخفض التزاماتنا لسبب ما، لكننا نقبل مبدأ الاتفاق النووي ونحافظ عليه، إيران حافظت على هذا الاتفاق، لو لم نكن قد تحملنا ثلاث سنوات من الحرب الاقتصادية، لما استمر الاتفاق النووي”.

وتابع روحاني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “فارس”، أن “صبر ومقاومة الشعب الإيراني جعل الاتفاق النووي حيا بعد انسحاب أمريكا منه كما أن أوروبا بقيت تراوح مكانها تجاه الاتفاق”.

وأضاف: “في حين كان بإمكاننا الانسحاب منه لكننا حفظناه”.

وقال روحاني إنه “يجب أن تكون الأقوال مطابقة للأفعال فأعداء الجمهورية الإسلامية يزعمون أن أنشطة إيران النووية غير سلمية ولكن الأصدقاء وشعبنا يقولون عكس ذلك فهنا يأتي دور الأوساط الدولية المؤثرة”.

وأكد روحاني أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت مرات عديدة أن برنامج إيران النووي سلمي ولأغراض علمية”.

وقال إن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي من وقفت بوجه ترامب فالإدارة الأمريكية ذهبت من نيويورك إلى فيينا ولكنها فشلت وأعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 15 مرة أن إيران ملتزمة بتعهداتها”.