الموت يفجع الفنانة هند السعديدي

جدة - عبدالحي حسين - أفجع الموت الفنانة المغربية، هند السعديدي، في والدها، الذي وافته المنية، حسب ما أكدته صديقتها الممثلة، فرح الفاسي.

وأعلنت الممثلة فرح الفاسي، الخميس، أن الموت خطف والد الفنانة هند السعديدي مقدمة لها التعازي.

وقالت فرح الفاسي، في إعلان الخبر المذكور للجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي: “لا توجد كلمات أستطيع بها وصف ألمي، وحزني لفاجعة وفاة والدك يا صديقتي الغالية رحمة الله عليه وأحر التعازي لوالدتك، ولإخوتك، ولكل محبيه. البركة فراسك حبيبتي هند السعديدي”.

وكانت الفنانة هند السعديدي قد عبرت عن حبها الكبير لوالدها، عندما حلت ضيفة على برنامج رشيد شو، ممتنة له للمجهودات، التي بذلها في تربية أبنائه، ومتمنية له العمر الطويل، لكن الأقدار شاءت أن يودعها بعد شهر من بث الحلقة.