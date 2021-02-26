معجب من ذوي الاحتياجات الخاصة يفاجئ مغني راب شهير في المغرب- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - أدخل مغني الراب “حليوة” الفرحة على قلب معجب من ذوي الاحتياجات الخاصة، صادفه في شوارع الدارالبيضاء، مانحا إياه رقم هاتفه الشخصي، ليظل على تواصل دائم معه.

وصادف حليوة المعجب، الذي فاجأه عندما أبان أنه متابع لأغانيه، منذ بدايته، مرددا إيها بحضوره.

وشارك “حليوة”، واسمه الحقيقي إيهاب إقبال، ليلة أمس الأربعاء، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، يوثق للقائه بالمعجب المذكور.

وقال مغني الراب حليوة: “لأول مرة منذ بدايتي في الراب ألتقي بمعجب من ذوي الاحتياجات الخاصة”، وأضاف: “لقيتو حافظ ومتبعني من نهار بديت !!”.

وتابع إيهاب قوله: “لا أستطيع وصف الفرحة بهذا اللقاء، هؤلاء الأشخاص يستاهلون منا احتراما، وتقديرا كبيرين” .