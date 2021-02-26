ارتفاع أسعار المحروقات.. ونقابي: الارتفاع يأتي تزامنا مع تراجع الأسعار في السوق العالمية

جدة - عبدالحي حسين - فوجئ عدد من المواطنين، في مدينة الدار البيضاء، وعدد من المدن، بارتفاع أسعار المحروقات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أسعار البنزين ارتفعت بحوالي 38 سنتيما، للتر الواحد، فيما تراوحت زيادات أسعار الغازوال إلى 40 سنتيما، للتر الواحد.
وفي هذا السياق، قال الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، خلال حديثه مع “اليوم 24″، إن ارتفاع أسعار الوقود في المغرب يأتي بالتزامن مع تراجع في أسعار السوق العالمية للنفط الخام حيث بلغ سعر البرميل 59 دولارا.
وأضاف أن أسعار الوقود بالمغرب، لاسيما الغازوال تعرف زيادة غير مبررة، وهو نتيجة سياسة تحرير الأسعار المطبقة في سنة 2015.