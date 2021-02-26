ارتفاع أسعار المحروقات.. ونقابي: الارتفاع يأتي تزامنا مع تراجع الأسعار في السوق العالمية

جدة - عبدالحي حسين - فوجئ عدد من المواطنين، في مدينة الدار البيضاء، وعدد من المدن، بارتفاع أسعار المحروقات.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أسعار البنزين ارتفعت بحوالي 38 سنتيما، للتر الواحد، فيما تراوحت زيادات أسعار الغازوال إلى 40 سنتيما، للتر الواحد.