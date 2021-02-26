بنعبد الله: مرحبا بتقنين زراعة “الكيف”.. خطوة جريئة وهناك من استفاد بشكل فظيع- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - رحب نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بمشروع قانون تقنين زراعة “الكيف” بالمغرب، الذي أعدته حكومة “العثماني”، وناقشته في اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، قبل أن تؤجل المصادقة عليه، وقال إنها “خطوة جريئة”.

وأضاف بنعبد الله، خلال حديثه مساء اليوم الخميس، في لقاء ببيت الصحافة بطنجة، “كان هناك تخوف حول الموضوع”، مشيرا إلى أن “هناك من استفاد بشكل فضيع من واقع زراعة القنب الهندي”.

وتابع بن عبد الله، “تقنين زراعة الكيف سيتم وفق ضوابط دقيقة، على أساس أنه لن يمكن استغلال هذه المادة لأمور مجرمة قانونا، بل سيتم التوجه لمجال الصيدلانية”.