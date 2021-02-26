شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا مصر.. 589 إصابة جديدة و46 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الخميس تسجيل 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة انخفاضا من 644 إصابة و52 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 180640 حالة من ضمنهم 139‭494‬ حالة تم شفاؤها و10541 حالة وفاة".

كانت مصر قد تسلمت مصر صباح الثلاثاء 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني للوقاية من فيروس كورونا حسبما قالت وزارة الصحة، في ثاني دفعة تتسلمها من الشركة بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر كانون الأول.

وحصلت مصر كذلك على 50 ألف جرعة من لقاح شركة أسترا زينيكا في أوائل فبراير شباط في إطار برنامجها لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.

وأشار بيان من صندوق الاستثمار الروسي المباشر يوم الأربعاء إلى أن مصر وافقت على استخدام لقاح (سبوتنيك في) الروسي، لتصبح الدولة الرابعة والثلاثين خارج روسيا والثالثة في شمال أفريقيا التي تعتمد هذا اللقاح.