شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تطلع على أوضاع الروهينغا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يزور وفد من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي، جمهورية بنغلاديش خلال الفترة من 27 فبراير إلى 2 مارس 2021، للاطلاع على أوضاع اللاجئين الروهينغا.

ويعقد الوفد المشترك خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين في بنغلاديش للتشاور حول سبل دعم التعاون الثنائي والتنسيق في قضية مسلمي الروهينغا في ميانمار، والتي تندرج في إطار التضامن الكامل مع بنغلاديش لإيوائها مليونًا من أقلية الروهينغا المنكوبة في ميانمار، وحرص منظمة التعاون الإسلامي على متابعة أوضاع المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

وتتابع منظمة التعاون الإسلامي بانشغال عميق وضع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، على إثر التطورات التي يشهدها ذلك البلد.

وجدد الأمين العام للمنظمة د. يوسف العثيمين، في الكلمة التي ألقاها في 23 فبراير 2021، أمام الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التأكيد على موقف المنظمة المبدئي الثابت والداعم للحقوق المشروعة لمجتمع الروهينغا المسلم، ودعوتها إلى ضمان سلامتهم وأمنهم والاعتراف بحقوقهم الأساسية بما فيها حق المواطنة، مؤكدًا ضرورة مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضدهم.