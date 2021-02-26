شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة أرمينيا يواجه الجيش وروسيا قلقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أمس الخميس من محاولة انقلاب عسكري ضده، وذلك بعدما طالبت القوات المسلحة في بيان باستقالته هو والحكومة.

وعبّر الكرملين -حليف أرمينيا- عن قلقه إزاء ما يحدث في الجمهورية السوفييتية السابقة، التي توجد بها قاعدة عسكرية روسية، وحث الطرفين على حل الأزمة سلميًا وفي إطار الدستور.

ويواجه باشينيان احتجاجات ودعوات إلى الاستقالة منذ نوفمبر، بعد ما وصفها معارضوه بإدارة كارثية للصراع الدامي الذي استمر ستة أسابيع بين أذربيجان والقوات المنحدرة من أصل أرميني في إقليم ناغورني كاراباخ، والمناطق المحيطة به.

وخسرت القوات من أصل أرميني مساحات كبيرة لصالح قوات أذربيجان في صراع العام الماضي، الذي أودى بحياة الآلاف، وتنتشر قوة حفظ سلام روسية حاليًا في الجيب الذي يعترف به المجتمع الدولي جزءًا من أذربيجان، لكن سكانه ينحدرون من أصل أرميني.