شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. الحكومة الجديدة «جاهزة» أمام البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهى رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة أمس الخميس من اختيار أعضاء الحكومة، وقدم لائحة بالأسماء إلى البرلمان من أجل منحها الثقة، فيما وضع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح شروطا لعقد جلسة الحسم أهمها احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.

وقال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في صفحته الرسمية: إن المرشحين المقترحين تم اختيارهم من بين آلاف الشخصيات، الذين تقدموا بسيرهم الذاتية.

وكان الدبيبة قد هدد باللجوء إلى «منتدى الحوار السياسي» لمنح حكومته الثقة في حال استمر انقسام مجلس النواب وتأجيل عقد جلسة حاسمة.

من جهته، ناقش رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش مع الدبيبة مساء الأربعاء تشكيل الحكومة والجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب.

كما أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للتأكيد على أهمية عقد جلسة لمجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وبحسب نورلاند، فإن رئيس مجلس النواب تعهد بتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، لكنه اشترط على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.

وأعلن مجلس النواب أن اللجنة العسكرية أبلغته بجاهزية مدينة «سرت» لاستضافة جلسة منح الثقة للحكومة.