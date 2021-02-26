العاهل السعودي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وهنأ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جو بايدن بمناسبة توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.



وأكد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكي خلال الاتصال على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما تم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.

وشكر العاهل السعودي في هذا الصدد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة العربية السعودية تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيد فخامته بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.



وأثنى الرئيس الأمريكي على دعم السعودية لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن.

فيما أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.