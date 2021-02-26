الحكومة الأردنية تقول برنامج التطعيم سيتسارع في الأسابيع المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

قال وزير الصحة الأردني اليوم الخميس إن البرنامج القومي للتطعيم ضد فيروس كورونا سيتسارع بوتيرة كبيرة في الأسابيع المقبلة مع وصول المزيد من اللقاحات.

ويشهد الأردن ارتفاعا مستمرا في عدد الإصابات نتيجة ظهور سلالة الفيروس المكتشفة في بريطانيا.

وسجلت البلاد في المجمل 380268 حالة إصابة و4627 وفاة.

وقال الوزير نذير عبيدات لقناة التلفزيون التي تمولها الدولة إن التطعيم سيتسارع في الأسابيع والشهور القليلة المقبلة.

ووزع الأردن 150 ألف جرعة منذ انطلاق البرنامج قبل شهر.

ولم يتقدم سوى 400 ألف فرد فقط بطلبات للحصول على التطعيم المجاني حتى الآن منذ إطلاق الحكومة عملية التسجيل في ديسمبر كانون الأول.

ويحث المسؤولون المزيد من الناس على التسجيل في البلد الذي يقطنه عشرة ملايين نسمة.

وأعلن الأردن أمس الأربعاء تشديد الإجراءات لكبح انتشار كوفيد-19 وأعاد فرض إجراءات عزل عام شامل في أيام الجمعة بعد رتفاع مستمر منذ شهر في عدد حالات الإصابة.