شكرا لقرائتكم خبر عن حماية الرقعة الزراعية أبرزها.. تعرف على اختصاصات لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ويتكون مشروع قانون اللائحة من (292) مادة مقسمة إلى 12 باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وفيما يلى نستعرض اختصاصات لجنة الزراعة والرى والموارد المائية وفقا لما ورد فى مشروع القانون:

- الإنتاج الزراعى.

- الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.

- الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.

- حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.

- نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية

- النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.

- الأمن الغذائى والأمن المائى.

- الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.

- الثروة السمكية وتنميتها.

- السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

- تشجيع الصادرات الزراعية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.