شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة محاميى شمال القاهرة يرجئ تشكيل هيئة المكتب للأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس نقابة محامي شمال القاهرة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، إرجاء موعد تشكيل هيئة المكتب، إلى الأسبوع القادم، لإجرائها عن طريق التصويت بعد وضع التصور الأولى لها فى أول اجتماع مقبل.

وقال عمرو محى الدين، نقيب محامي شمال القاهرة، إنه سيتم تشكيل هيئة المكتب الأسبوع القادم، وذلك عن طريق عملية التصويت؛ تطبيقًا لصحيح القانون، وبما يعود بالنفع على أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد نقيب الفرعية، أن عملية التصويت ستضمن أن يكون كل عضو في مكانه الطبيعي الذي يستطيع من خلاله العمل على خدمة الجمعية العمومية التي قامت بانتخابه، مشيرًا إلى أن ذلك سيضمن الشفافية والنزاهة أمام الجمعية العمومية للفرعية في عملية تشكيل هيئة المكتب.

ولفت عمرو محي إلى أنه تم اتخاذ قرارات مهمة تمثلت في الاتفاق على ضرورة عودة الانضباط إلى غرف المحامين، والالتزام بالزي الرسمي أثناء التواجد بداخلها وأنه تم الاتفاق على عدم تواجد غير المحامين بداخل الغرف، إلى جانب توصيلها بالإنترنت، والعمل على تجديدها وفرشها بالشكل الذي يليق بالمحامين، مشيرًا إلى أنه أنه تم الاتفاق على رفع المعاش الاستثنائي بما يتناسب مع عدد أسرة المحامي المتوفي، وذلك بالتنسيق مع النقابة العامة.