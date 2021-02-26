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وزير الخارجية العراقي: لم نطلب إشرافا أمميا على الانتخابات

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محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية لم تطلب إشرافا أمميا على الانتخابات، فيما أشار إلى أنه لن يكون هناك مراقبون دوليون إذا استمرت "صواريخ الكاتيوشا".

وقال حسين في حوار خاص لقناة "السومرية نيوز" إن "الحكومة العراقية لم تطلب إشرافاً أممياً على الانتخابات وإنما كيفية إيجاد آلية لمساعدة العراقيين ومفوضية الانتخابات".

وأضاف أن "العزوف الحاصل عن الانتخابات السابقة ك‍ان سببه الفساد والتزوير"، مشددا بالقول "اذا استمرت صواريخ الكاتيوشا لن يكون هناك مراقبون دوليون على الانتخابات".

ولفت حسين إلى أن "العراق دولة ديمقراطية ولا توجد فيها مقاومة"، مبيناً أن "من يطلق الصواريخ هم إرهابيون ويعملون ضد الحكومة والشعب العراقي".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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