القيادة المركزية الأمريكية: مصر مهمة جدا بالنسبة لنا وعضو أساسي في التحالف ضد داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، أن مصر مهمة جدًا بالنسبة للولايات المتحدة، لافتًا إلى أنها عضو أساسي في التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وقال ماكنزي، في لقاء مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة "إم بي سي" مصر، الخميس "مصر من أهم البلدان في منطقة عمل القيادة المركزية، وهذه الزيارة تمنحني فرصة لتجديد علاقتي بوزير الدفاع".

وأضاف "حظيت أيضًا بفرصة لقضاء بعض الوقت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي"، لافتًا إلى أن "الزيارة التي قام بها إلى مصر تعزيز العلاقة بين جيشي بلدينا".

وقال إن "مصر عضو مهم في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب".