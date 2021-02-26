الجيش اليمني يواصل تقدمه في «صرواح»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حرر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية عدة مواقع في جبهة «صرواح» بمحافظة مأرب، فيما تكبدت ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر بشرية كبيرة في مختلف جبهات مأرب وفي جبهة «نهم» شرق صنعاء، يأتي ذلك بينما أسقط الجيش 4 طائرات من دون طيار أطلقتها الميليشيات في مأرب والجوف.

وشن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل، أمس، هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز الميليشيات في جبهة «صرواح» بمحافظة الجوف، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع.

وبالتزامن استهدفت مدفعية الجيش، تجمعات وتعزيزات الميليشيات الحوثية غربي الجبهة ذاتها، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.

إلى ذلك، أحبط الجيش، هجوماً للميليشيات في الأطراف الشمالية الغربية للمحافظة، وأجبرتها على التراجع، بعد أن كبدتها خسائر بشرية.

وفي جبهة «الكسارة»، أسقطت قوات الجيش، ثلاث طائرات مسيرّة مفخخة أطلقتها الميليشيات، بهدف استهداف أحياء سكينة في المحافظة.

وأحبطت قوات الجيش هجوماً آخر للميليشيات الحوثية، في جبهة «حيد آل أحمد» في مديرية «رجبة» على أطراف محافظة مأرب.

وقال قائد جبهة «جبل مراد» العميد الركن، حسين الحليسي: إن «قوات الجيش تمكنت من دحر عناصر الميليشيات التي حاولت التسلل إلى بعض مواقع الجيش في جبهة حيد آل أحمد في مديرية رحبة»، مشيراً إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأضاف أن الميليشيات فشلت من تحقيق أي تقدم، وأنها تكبدت عشرات القتلى والجرحى بنيران الجيش ومقاتلي القبائل.

ولفت إلى أن الحشود والأنساق البشرية التي تزج بها الميليشيات الحوثية في مديرية «رحبة» تعود جثثاً هامدة. وأشاد قائد جبهة «جبل مراد» بدور مقاتلات تحالف دعم الشرعية التي تدك وتستهدف التعزيزات العسكرية للميليشيات الإرهابية القادمة من محافظة البيضاء.

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش من كسر هجوم للميليشيات في جبهة «الجدعان» بمديرية «نهم» شرق صنعاء، حاولت التقدم من خلاله إلى مواقع الجيش في منطقتي «محزام ماس» و«سائلة المخدرة».

وقال مصدر عسكري إن المواجهات استمرت لساعات، تكبدت خلالها الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة، إذ قتل 17 عنصراً، مشيراً إلى أن الجيش تمكن من إحراق وتدمير 4 آليات عسكرية. وأضاف المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية نفذ أثناء المعارك غارتين جويتين استهدفتا تجمعات وعربات قتالية تابعة للميليشيات في «وادي الضيق» كانت في طريقها إلى الجبهة ذاتها.

وفي محافظة الجوف، تمكنت قوات الجيش المسنودة بمقاتلي القبائل، أمس، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للميليشيات. وقالت مصادر ميدانية، إن جنوداً أسقطوا الطائرة الحوثية المفخخة، أثناء تحليقها بالمناطق المحررة، في جبهة «النضود» شرقي مدينة «الحزم». يأتي ذلك بعد يوم واحد على إعلان الجيش إطباق السيطرة الكاملة على جبهة «الجدافر» الاستراتيجية، والوصول إلى مشارف مدينة «الحزم» عاصمة الجوف.

وتلجأ الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية لاستهداف وتعقب تحركات القوات العسكرية، إلا أن تلك الطائرات عادة ما يتم إسقاطها خلال تحليقها في الأجواء.