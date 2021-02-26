السودان: ملتزمون بمحاكمة المتهمين في جرائم درافور

ابوظبي - سيف اليزيد - الخرطوم (الاتحاد)

أكد النائب العام في السودان مولانا تاج السر الحبر التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ مواثيق السلام التي أقرت محاكمة المتهمين في جرائم دارفور.

وقال في ورشة عمل المحكمة الجنائية التي أقامتها هيئة محامي دارفور أمس، إن هذه المسألة مرتبطة بجزئية مهمة متعلقة بالالتزام بمواثيق السلام.

وأشار إلى أن هذه المواثيق نصت على محاكمة المتهمين، قائلاً إن اتفاقية التفاهم الموقعة في هذا الخصوص مؤخراً تعد خطوة إيجابية، مشيراً إلى أنه لم تتبلور بعد رؤية تامة بخصوص وضع محاكمة المتهمين.