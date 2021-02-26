رئيس الوزراء الأرميني يعلن عن محاولة انقلاب ويقيل رئيس الأركان

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الخميس، عن حصول محاولة انقلاب عسكري في البلاد، وقرر على الفور إقالة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بعد بيان طالبت فيه الأخيرة باستقالة رئيس الوزراء وحكومته.



ويدعو ساسة وأنصار المعارضة في أرمينيا باشينيان للتنحي منذ أن وقع اتفاقاً للسلام وضع حداً لقتال دام 44 يوماً حول المنطقة الانفصالية، لكنه تضمن تنازلات إقليمية لأذربيجان.



ورفض رئيس الوزراء التنحي، ودافع عن اتفاق السلام باعتباره كان صعباً لكنه ضروري ومنع أذربيجان من اجتياح إقليم ناغورنو كاراباخ بالكامل.



وكانت أرمينيا وأذربيجان وروسيا قد توصلت، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى اتفاق لوقف كامل لأعمال القتال في كاراباخ، قضى، إلى جانب وقف إطلاق النار، بوقف تقدم يريفان وباكو وبقائهما في مواقعهما، وتسليم أرمينيا جزءاً من الأراضي لأذربيجان، ما أثار موجة من الاحتجاجات ضدّ باشينيان للمطالبة باستقالته.



ودعت الولايات المتحدة، الخميس، إلى "ضبط النفس" في أرمينيا وحضّت القوات المسلّحة الأرمينية على "عدم التدخل" في الشؤون السياسية للبلاد.



وحول التطورات في أرمينيا حيث أعلن رئيس الوزراء نيكول باشينيان إحباط محاولة انقلاب عسكري، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "نتابع الأوضاع عن كثب"، وأضاف "نحض كل الأطراف على ضبط النفس وتجنّب أي تصعيد أو أعمال عنف"، مشدداً على ضرورة "عدم تدخّل القوات المسلحة في الشؤون السياسية الداخلية".



إلى ذلك أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه يتابع عن كثب التطورات في أرمينيا عقب مطالبة الجيش باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، داعياً الأطراف إلى الالتزام بالديمقراطية.



وشدّدت المتحدثة باسم الحلف، أوانا لونجيسكو، في تغريدة عبر "تويتر" الخميس، على ضرورة أن تتجنب الأطراف في أرمينيا التصريحات والأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر.



وقالت لونجيسكو إنه "يجب حل الخلافات السياسية سلمياً ومن خلال الديمقراطية بما يتوافق مع الدستور الأرميني".



ومنحت المعارضة في أرمينيا رئيس الوزراء "الفرصة الأخيرة" للخروج من السلطة دون عنف وتجنب "حرب أهلية".



وقال حزب "أرمينيا المزدهرة" أكبر تشكيلات المعارضة "ندعو نيكول باشينيان إلى عدم قيادة البلاد إلى حرب أهلية وإراقة دماء".



وأضاف حسبما نقلت "فرانس برس": "لدى باشينيان فرصة واحدة أخيرة للمغادرة من دون حدوث أي اضطرابات".



انتقل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الذي يطالبه الجيش الوطني بالاستقالة خلال ثلاث سنوات، من مرتبة بطل ثورة إلى مرتبة المسؤول عن هزيمة عسكرية مذلة في مواجهة عدو البلاد التاريخي، أذربيجان.



انضم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إلى مظاهرات أنصاره في ساحة الحرية بالعاصمة يريفان رفضاً لدعوة قادة من الجيش له بالاستقالة.



المصدر: وكالات