شكرا لقرائتكم خبر عن جيش أرمينيا يطالب برحيل الحكومة وباشينيان يقيل رئيس الأركان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أمس الأربعاء، الجيش بمحاولة انقلاب، بعدما طالبه الأخير بالتنحي، لإنقاذ البلاد من الانهيار، عقب إقالة مسؤولين عسكريين، وهو ما رفضه باشينيان، معلناً الإطاحة برئيس الأركان، ونزل أنصاره إلى شوارع العاصمة يريفان، وجددت المعارضة دعوتها له بالرحيل، لتجنيب البلاد حرباًَ أهلية، بينما أكد رئيس البلاد، أرمين سركيسيان، أنه سيتخذ خطوات عاجلة، لنزع فتيل الأزمة ولن يسمح بانقسام الشعب، في أبدت دول قلقها من التطورات الأخيرة.

ودعا باشينيان أمام 20 ألفاً من مؤيديه في وسط يريفان، الجيش إلى أداء واجبه، وإطاعة الشعب والمسؤولين المنتخبين، بعدما طالبه الجيش بالاستقالة. وقال خلال التجمع الحاشد: «بصفتي رئيس وزراء منتخب، آمر جميع الجنرالات والضباط والجنود: قوموا بواجبكم في حماية حدود البلاد ووحدة أراضيها»، مضيفاً أنه يجب على الجيش «أن يمتثل لإرادة الشعب والسلطات المنتخبة». وأكد أنه مستعد لمحادثات مع المعارضة.

وكتب باشينيان على صفحته على «فيسبوك»: «أعتبر أن بيان هيئة الأركان محاولة انقلاب عسكري». وأضاف «أدعو أنصارنا إلى التجمع في ساحة الجمهورية» في يريفان. وبعد ذلك أعلن باشينيان في بث مباشر، إقالة الجنرال أونيك جاسباريان، رئيس الأركان . وقال باشينيان وسط أنصاره في ساحة الجمهورية: «الوضع متوتر، لكن علينا أن نتفق على أنه لا يمكن أن تقع صدامات»،

من جهته، أعلن الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، أنه سيتخذ خطوات عاجلة لنزع فتيل التوترات الحالية في بلاده. وقال سركيسيان في بيان على موقع الرئاسة: «أبادر على وجه السرعة باتخاذ خطوات لنزع فتيل التوترات وإيجاد حل سلمي للوضع». ودعا إلى عدم الانصياع للاستفزازات وتجنب دعوات التعصب. وقال: «لا يمكن لشعبنا السماح بالانقسام، يجب علينا رفض أي محاولة لزعزعة استقرار الدولة».

من جهتها وأصدرت وزارة الدفاع بياناً أعلنت فيه أنه من غير المقبول إقحام الجيش في السياسة.

وقالت الوزارة: إن «الجيش ليس مؤسسة سياسة، ومحاولات إقحامه في العملية السياسية غير مقبولة. أي محاولة كتلك هي تهديد لاستقرار وأمن الجمهورية».

وطالب حزب المعارضة الرئيسي «أرمينيا المزدهرة»، في بيان، رئيس الوزراء باغتنام «الفرصة الأخيرة» للخروج من السلطة دون عنف، وتجنب «حرب أهلية». واحتشد أكثر من عشرة آلاف من المعارضة في جزء آخر من وسط يريفان، أمس، وتعهد البعض بتنظيم الاحتجاجات حتى استقالة باشينيان.

وتصاعدت الأزمة الحالية، بعدما أقال باشينيان، أمس الأول، تيجران خاتشاتريان نائب الجنرال جاسباريان، ما دفع هيئة الأركان إلى المطالبة باستقالته، معتبرة أنه «لم يعد قادراً على اتخاذ القرارات اللازمة. واتهمه العسكريون بشن «هجمات تهدف إلى تشويه سمعة القوات المسلحة».

وكان رئيس الوزراء أقال خاتشاتريان لأنه سخر من تصريحاته التي تشكك في فعالية نظام الأسلحة الروسي قاذفات صواريخ «إسكندر» خلال نزاع كراباخ.

وفي موسكو، دعا الكرملين الذي قال إنه «قلق» من الوضع، إلى«الهدوء». ونددت تركيا أيضاً بدعوات الجيش، فيما دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف إلى ضبط النفس.

ويواجه باشينيان ضغوطاً تطالب باستقالته منذ الهزيمة العسكرية أمام أذربيجان في خريف 2020 في كاراباخ.( وكالات)