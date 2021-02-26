شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين: «التعاون» صمام أمان المنطقة.. والسعودية عمقها الاستراتيجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء أن السعودية هي عامل استقرار للمنطقة والاقتصاد العالمي، وهي العمق الاستراتيجي للأمتين العربية والإسلامية مطالباً بضرورة أن يكون مجلس التعاون الخليجي طرفاً في أي مفاوضات حول أمن المنطقة، موضحاً أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل صمام أمان للمنطقة.

وخلال لقائه أمس الخميس مع رؤساء تحرير الصحف البحرينية، أكد ولي الأمير سلمان بن حمد، أن الدفاع عن أمن المملكة وحفظ حقوق المواطنين ومصالحهم يأتي في مقدمة الأوليات؛ فالأمن هو أساس التنمية، وحفظ حقوق المواطنين مسؤولية الدولة. واستذكر في هذا الخصوص الدعم المقدم للمملكة من الإمارات والسعودية ودولة الكويت مؤكداً أن الروابط الاجتماعية والاقتصادية التي تربط تجعل هذه العلاقات محل اهتمام ورعاية دائمة مع الحرص على تسخير الجهود لمواصلة العمل المشترك في المنطقة.

وقال الأمير سلمان بن حمد «في هذا الصدد، نؤكد الدور المحوري للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، فهي العمق الاستراتيجي للأمة العربية والإسلامية، كما أنها عامل استقرار للمنطقة والاقتصاد العالمي، ونعتز بما يجمعنا معها من وحدة الصف والهدف». وأضاف«علاقتنا مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية هي محل اعتزاز، ولدينا أواصر مشتركة وسنواصل تعزيز علاقتنا معهم، وبقية الدول العربية الشقيقة».

كما دعا ولي العهد البحريني الأمة العربية إلى مزيد من التكاتف وبناء العلاقات وفق المصالح المشتركة على أسس جديدة وعصرية، وقال إن المملكة تعمل على تعزيز علاقاتها مع الحلفاء الاستراتيجيين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ من أجل التنمية وترسيخ الاستقرار بالمنطقة ومحاربة الإرهاب، كما تسعى لبناء علاقات ترتكز على المصالح المشتركة مع روسيا الاتحادية والصين وبقية الدول الصديقة ودول العالم.

وفي سياق آخر، أكد ولي عهد البحرين ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، وعلى أن تشمل هذه المفاوضات مواضيع أوسع بما لذلك من دور هام في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الجانبين بحثا في اتصال هاتفي فرص الاستثمار المشترك في المجال الطبي واستعراض مجالات التعاون الثنائي. كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.