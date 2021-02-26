شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: حريصون على تطوير جوانب التنمية والأمن لدولنا العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد البرلماني العربي، أهمية ‏ تكثيف الجهود لمضاعفة العمل البرلماني المشترك لتعزيز التنسيق بين البرلمانات العربية لبناء تصور برلماني عربي مشترك لمواجهة الأطماع والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية، مشيراً إلى أهمية تطوير آليات عمل الاتحاد البرلماني العربي باعتبار أنّ هذه المؤسسة تعبّر عن إرادة ممثلي الشعوب العربية في التعبير عن المصلحة العربية المشتركة. وأكدت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، مشددة على دعمها في مواجهة عدوان الاحتلال.

وقال صقر غباش، خلال ترؤسه وافتتاحه للدورة ال27 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت عن بعد، أمس الخميس، في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي، بمشاركة ممثلي الشُّعب البرلمانية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، وبحضور فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، وعضوي المجلس الوطني الاتحادي ناصر اليماحي ممثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في اللجنة التنفيذية، وناعمة المنصوري رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني العربي، وبحضورعمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للمجلس، إن دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، حريصة على تطوير آليات العمل العربي المُشترك، وعلى الإسهام المؤثر في كل ما من شأنه تطوير جوانب التنمية والأمن لدولنا العربية، وإن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتبنى سياسات التعايش، والتسامح، والانفتاح على الحضارات والثقافات الأُخرى بمنظور يهيئ لمنطقتنا العربية أن تكون أكثر استقراراً، وسلاماً، وأمناً.

رفض التدخلات الأجنبية

وأكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ضد التدخلات الأجنبية لبعض دول الجوار في الشؤون الداخلية العربية، وما يترتب على ذلك من استمرار بؤر التوتر والصراع في بعض دول عالمنا العربي، إضافة إلى تقسيم القطر العربي الواحد إلى كيانات متناحرة ‏وما ‏‏ينتج عنه من تهديد لأمن دول عربية مجاورة. وقال إنه على الرغم من تزايد التحديات الأمنية والسياسية والصحية، إلا أن هناك الكثير من بوادر التفاؤل والأمل والفرص، للحد من آثار تداعيات هذه التحديات، حيث نأمل نجاح الاجتماعات الفلسطينية التي تنعقد في القاهرة للتحضير، والإعداد للانتخابات الفلسطينية المقبلة، وبما ينهي حقبة الخلافات الفلسطينية – الفلسطينية، كما عبّر عن تمنياته بنجاح جهود الإخوة الأشقاء في ليبيا في استكمال مسعاهم السياسي، ما يؤكد على عودة ليبيا الموحدة، والاستقرار الكامل للشعب الليبي، كما أن «اتفاق الرياض»، وتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن، قد يمثلان فرصة حقيقية لإنهاء الأزمة اليمنية وفق قرارات الأمم المتحدة، والمبادرة الخليجية، خاصة قرار مجلس الأمن 2219. كما أكد أن موافقة الأطراف السورية على استئناف المحادثات في جنيف، قد يمثل فرصة للحد من تفاقم الأزمة السورية، راجياً أن تتحول هذه الفرص إلى نتائج واقعية تسهم في حل الأزمات المستعرة في عالمنا العربي.

عدالة توزيع اللقاحات

وأشار صقر غباش إلى أن اجتماعنا هذا يتزامن مع تصارع دول العالم للحصول على اللقاحات الكافية لمواطنيها من جراء هذا الوباء، ‏مؤكداً أن مسألة التوزيع العادل للقاحات كورونا وضمان حصول المواطنين العرب عليها، من الموضوعات ذات الأهمية لأنها تتعلق بأمن وسلامة المواطن العربي، وعودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية ‏لطبيعتها، ولذا يجب أن نولي ذلك أولوية في التنسيق البرلماني المشترك في الاجتماعات القادمة للاتحاد البرلماني الدولي.

الحق الفلسطيني في الحرية

وفي ختام أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في دورتها السابعة والعشرين، أصدرت اللجنة بياناً حول القضية الفلسطينية أكدت فيه أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، مجددة رفضها لأية مشاريع أو خطط تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والاستقلال.

وشددت اللجنة على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة من دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها تقرير مصيره على أرضه وقيام دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يوينو/ حزيران 1967 وعاصمتها مدينة القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الدولي رقم 194.

وحذرت اللجنة من استفحال الخطر المحدق بمدينة القدس-هوية وثقافة وتاريخاً- ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ودانت ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات متسارعة ومتلاحقة لإكمال تهويدها للقدس ومحاولة إخراجها من أية معادلة مستقبلية قادمة.