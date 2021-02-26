شكرا لقرائتكم خبر عن مصادمات جديدة بالناصرية ومطالبات برحيل الحكومة المحلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

تجددت الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي، أمس الخميس، فيما اندلعت مصادمات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الأمنية أسفرت عن وقوع قتيل وإصابات جديدة في صفوف الجانبين، فيما أعلن جهاز المخابرات الوطني، أمس الخميس، أنه تمكن من اعتقال مسؤول مفارز التفخيخ لتنظيم «داعش» المكنى ب«نمر بغداد» غربي العاصمة، كما اعتقلت القوات الأمنية أحد الإرهابيين في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

قال مصدر أمني في تصريح، أمس، إن «الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن، أسفرت عن وقوع قتيل و 18جريحاً، بينهم 10 من عناصر الامن، كحصيلة أولية».

ويوم الأربعاء، شهدت محافظة ذي قار وقوع عشرات المصابين من الأمن والمتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة المحلية.

وكان مصدر أمني في ذي قار، ذكر في وقت سابق، أمس، أن وفد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحث الحلول العاجلة لعودة الحياة إلى طبيعتها في المحافظة.

وقال المصدر إن «الوفد الحكومي المكلف من القائد العام للقوات المسلحة، بمتابعة الأوضاع الأمنية في محافظة ذي قار وخلال اجتماع عقده مع شيوخ ووجهاء العشائر والمتظاهرين، بحث معهم الحلول العاجلة لعودة الحياة إلى طبيعتها».

وأضاف أن «الوفد بحث أيضاً تأكيد تهدئة الأوضاع إلى حين حسم موضوع الحكومة المحلية».

من جهة أخرى، ذكر جهاز المخابرات أن عناصره تمكنوا من إطاحة الإرهابي نمر سويد المكنى «نمر بغداد»، من خلال عملية خاطفة في منطقة أبو غريب غربي بغداد. وأضاف أن «نمر بغداد هو نجل القيادي في داعش أحمد عبد الله سويد، ويشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ في ما تسمى ولاية الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي».

من جانبها، قالت مديرية الاستخبارات العسكرية، إن «مفارزها تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين في منطقة حي الانتصار في الجانب الأيسر من الموصل».