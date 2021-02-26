شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض وواشنطن تبحثان أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون حيال القضايا الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس» بأن الجانبين بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب.

وأفادت الخارجية السعودية، بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، حسبما أفادت «واس». وأضافت الخارجية السعودية أن الأمير فيصل بن فرحان استعرض ونظيره البريطاني آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.