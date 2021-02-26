شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تختتم فعالياتها في «الإمارات تبتكر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : ”الخليج 365”

اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة آخر فعاليات برنامجها الابتكاري، ضمن مشاركتها في أسبوع الإمارات تبتكر2021، والتي نظمتها لمدة أسبوع كامل خلال الفترة من 21 حتى 25 فبراير الجاري.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي أن أسبوع الإمارات للابتكار شكل مساراً أصيلاً لدعم الأفكار والمشاريع ‏الابتكارية لكافة الأفراد والمؤسسات، كونه ترجمةً لتوجيهات حكومة الإمارات نحو بناء مجتمع متسلح بالعلم، ‏والمعرفة والتكنولوجيا، وفق كيفية التعامل مع منظومة الابتكار، الأمر الذي يعزز الرؤية الثاقبة للقيادة ‏الحكيمة للدولة، ويدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، مثنياً على جهود فرق العمل التي ساهمت في إنجاح ‏فعاليات أسبوع شرطة الشارقة للابتكار، التي انسجمت أهدافها مع أهداف أسبوع «‏الإمارات تبتكر2021»، ‏لنشر وتعزيز ثقافة الابتكار في الإمارة بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام، وتعزيز مكانة دولة الإمارات ‏كمركز ‏عالمي للابتكار.‏

ضم برنامج شرطة الشارقة حزمة من الفعاليات الابتكارية المتنوعة، التي استهدفت تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع، وتمثلت في إطلاقها لجائزة شرطة الشارقة للابتكار المفتوح لمختلف شرائح المجتمع، والتخصصات‏‏.