شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات دبي تستشرف الحياة بعد «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت مؤسسة مطارات دبي جلسة حوارية افتراضية بعنوان: «دور الابتكار في استشراف التجربة المستقبلية لأصحاب الهمم.. الحياة بعد كوفيد 19»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع وهيئة الصحة في دبي، ونادي دبي لأصحاب الهمم، حيث تم خلال الجلسة تثمين جهود الدولة في دعم ورعاية أصحاب الهمم وبالأخص خلال جائحة «كوفيد 19»، بما يضمن عدم تعطيل الحياة الطبيعية قدر الإمكان، إضافة إلى تسليط الضوء على دور الابتكار في الاستعداد للتصدي لأية أزمات مستقبلية.

وقال جمال الحاي، نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي: «إن تنظيم مثل هذه الفعاليات من شأنه دفع عجلة الجهود الحكومية بهدف الإدماج والتمكين المجتمعي الكامل لأصحاب الهمم». وأضاف الحاي «أن اهتمام مؤسسة مطارات دبي بتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار ما هو إلا ترجمة عملية للتوجهات الحكومية بجعله منهج عمل وأسلوب حياة».

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال تريم المديرة التنفيذية لقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية، جهود القطاع الصحي من خلال عدد من المبادرات الموجهة لأصحاب الهمم ومقدمي الرعاية.

كما أكد الدكتور حسين مسيح خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، أن التزام الهيئة برعاية وحماية ودمج أصحاب الهمم ثابت بشتى الظروف والمتغيرات، لكننا على وعي تام بأن تكاتف الجهات وتعاونها في ما بينها، ضرورة ميدانية.

فيما قال ماجد العصيمي سفير «اليونيسيف»، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم: «إن الاهتمام الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم من قبل القيادة الرشيدة، ظل يمثل مصدر إلهام لها».