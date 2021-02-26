شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «الشارقة للتعليم» و«مركز اللغة العربية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - ”الخليج 365”

وقع مجلس الشارقة للتعليم والمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، مذكرة تفاهم وتعاون من خلال تقنية التواصل المرئي ظهر أمس،بهدف تعزيز الجهود المشتركة لتقديم برامج تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها على أسس تربوية من خلال تبادل الخبرات لخدمة العملية التعليمية.

وقع عن المجلس محمد أحمد الملا الأمين العام وعن المركزالدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز.

وتأتي المذكرة الموقعة لتوثق علاقات التعاون المشتركة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة بين الطرفين بشكل فعال والتنسيق المشترَك فيما بينَهما بهدف مواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية والتربوية للإمارة ترسيخاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس حاكم الشارقة.

وستعمل تلك الاتفاقية على ضمان استدامة الرعاية المبكِّرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في المجالات الأكاديمية، والعلمية، والبحثية، والتدريبية، والتطويرية علاوة على تنسيق وتطوير برامج تعليم اللغة العربية وتعلُّمها على أُسُس تربوية وعلمية ومهنية مع الأخذ بأفضل الوسائل التقنية، والالتزام بمعايير الجودة العالميَّة ، كما ستوظف الاتفاقية الجهود المشتركة للعمل على تنظيم برامج تدريبية متخصصة علاوة على المساهَمة في تدريب الهيئة التدريسية لمراكز «العلم نور»، ومعلِّمات اللغة العربية العاملات بالحضانات الحكومية التابعة للطرف الأول في مجال اختصاصات الطرف الثاني وضمن برامجه المعتمدة.