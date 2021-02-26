شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة محمد بن زايد للعلوم تطلق سلسلة «بيت الحكمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، سلسلة افتراضية جديدة بعنوان «بيت الحكمة» التي تهدف إلى تعريف المجتمع بالكنوز الأدبية والثقافية التي تزخر بها الحضارة العربية الإسلامية التي تضمها مكتبة الجامعة، وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص الجامعة على دعم جهود القيادة الرشيدة في تعزيز حضور اللغة العربية والتعريف بإنجازات حضارتها وغرس حب المطالعة والتعليم.

وأكد د. خالد الظاهري مدير الجامعة حرص هذه المؤسسة التعليمية تعريف كافة شرائح المجتمع بالكنوز الأدبية للحضارة العربية الإسلامية وجعلها في متناول الجميع وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت هذا الصرح العلمي منارة لإشعاع الحضارة العربية الإسلامية.

وأشار د. الظاهري إلى أن مكتبة «بيت الحكمة» تزخر بمجموعة قيمة من الكتب والمؤلفات العربية التي تركت أثراً بارزاً في تقدم العلوم عبر التاريخ، بوصفها مرجعاً علمياً وأدبياً للحضارة الإنسانية وليس العربية الإسلامية فحسب، موضحاً بأن اغتنام الفوائد والعبر التي تقدمها هذه الكتب يأتي في سياق حرص الجامعة على تشجيع التعليم المستمر لدى المجتمع.